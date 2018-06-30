Рафаэль Варан: "По своему таланту Мбаппе - игрок для "Реала"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан после победы над Аргентиной в матче 1/8 ЧМ (4:3) поделился эмоциями от матча.
- Мы счастливы. Мы выиграли очень важную и сложную игру и вышли в четвертьфинал. Мы показали просто отличную командную игру сегодня, к тому же проявили характер.
- Вы закрыли Месси. Готовились к нему особенно?
- Мы не думали, что он будет играть центрального нападающего. Старались не дать ему получить мяч в движении, перекрывали зоны, страховали друг другу. Полузащитники хорошо гасили атаки.
- Сегодня вы играли, как в гостях?
- Да, стадион поддерживал Аргентину, но мы слышали и наших болельщиков. Мы знаем, как за нас болеют дома.
- Кильян Мбаппе забил два отличных гола..
- Да, шикарная игра. Он много тренировался, мы ждали от него такой игры и сегодня он все показал.
- Он достоин играть за "Реал"?
- По своему таланту - это игрок для Мадрида, но такие вопросы решать не мне.
- Кого хотите в соперники в четвертьфинале?
- Не принципиально. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Соперник Франции по 1/4 финала чемпионата мира определится сегодня в матче сборных Уругвая и Португалии. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи, которая началась в 21.00 по московскому времени.
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018
- Рафаэль Варан
- Кильян Мбаппе