Рафаэль Варан: "По своему таланту Мбаппе - игрок для "Реала"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан после победы над Аргентиной в матче 1/8 ЧМ (4:3) поделился эмоциями от матча.

- Мы счастливы. Мы выиграли очень важную и сложную игру и вышли в четвертьфинал. Мы показали просто отличную командную игру сегодня, к тому же проявили характер.

- Вы закрыли Месси. Готовились к нему особенно?

- Мы не думали, что он будет играть центрального нападающего. Старались не дать ему получить мяч в движении, перекрывали зоны, страховали друг другу. Полузащитники хорошо гасили атаки.

- Сегодня вы играли, как в гостях?

- Да, стадион поддерживал Аргентину, но мы слышали и наших болельщиков. Мы знаем, как за нас болеют дома.

- Кильян Мбаппе забил два отличных гола..

- Да, шикарная игра. Он много тренировался, мы ждали от него такой игры и сегодня он все показал.

- Он достоин играть за "Реал"?

- По своему таланту - это игрок для Мадрида, но такие вопросы решать не мне.

- Кого хотите в соперники в четвертьфинале?

- Не принципиально. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Соперник Франции по 1/4 финала чемпионата мира определится сегодня в матче сборных Уругвая и Португалии. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи, которая началась в 21.00 по московскому времени.