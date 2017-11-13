Рафаэль Варан: "Франция не должна чувствовать себя хуже Германии"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан отметил, что не знает, чего ожидать от предстоящего товарищеского матча с Германией. Французы сыграют с немцами в Кельне 14 ноября.

- Сложно делать выводы о товарищеских матчах, - цитирует Варана. – Есть уроки, которые нужно извлекать. У нас есть шанс встретиться с отличной командой, с чемпионом мира. Это позволит нам испытать себя, получить опыт, поскольку это игра высокого уровня, пусть и товарищеская. Мы входим в число фаворитов чемпионата мира. Франция играла в финале Евро-2016, Германия – действующий чемпион. Но мы не должны чувствовать себя хуже Германии.