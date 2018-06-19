Рафаэль Маркес: "В "Лужниках" сборная Мексики чувствовала себя как дома"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес​ заявил, что его команда чувствовала себя как дома во время матча чемпионата мира–2018 против Германии​ (1:0). Также он добавил, что главный тренер проделал тщательную работу, что позволило мексиканцам выиграть.

– Немалую роль в победе над Германией сыграла поддержка болельщиков – в "Лужниках" мы чувствовали себя как дома, – цитирует "Газета.Ru" Маркеса. – И, конечно, важно то, что мы довольно хорошо изучили нашего соперника. Главный тренер проделал тщательную работу, а мы справились с тем, чтобы воплотить все это на поле. Было важно так построить нашу игру, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб их обороне. И это у нас получилось, а ведь победить действующего чемпиона мира – совсем нелегкая задача.

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