Рафаэль Маркес: "У российских городов теперь более привлекательный внешний вид"

Рекордсмен чемпионатов мира, защитник сборной Мексии Рафаэль Маркес отметил, что Россия здорово подготовилась к мировому первенству.



- Если сравнивать с Кубком конфедераций, в России все стало более организованно, и у городов теперь более привлекательный внешний вид, - приводит "Газета.Ru" слова Маркеса. - На мой взгляд, вы очень здорово подготовились к мундиалю.

39-летний Маркес - третий игрок в истории мирового футбола, сыгравший на пяти чемпионатах мира.

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