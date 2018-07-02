Рафаэль Маркес: "Неймар падает и устраивает цирк"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес высказал свое мнение о нападающем сборной Бразилии Неймаре. По словам 39-летнего игрока, форвард порой перебарщивает с картинными падениями. Сегодня Бразилия победила Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (2:0), Неймар открыл счет в матче и был признан лучшим игроком встречи.

- Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист, но при этом иногда перебарщивает - падает и устраивает цирк. Все мы это знаем, - цитирует "Р-Спорт" Маркеса.

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