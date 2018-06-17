Рафаэль Маркес: "Могли забивать Германии больше голов"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес считает, что его команда могла забить больше мячей в ворота Германии. Мексиканцы обыграли немцев в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.

- Невероятный результат! Исторический! И очень важный для нашей команды. Мы обыграли очень сильного соперника, чемпиона мира. Мы все очень довольны и мотивированы.

- Первый тайм вы сыграли намного лучше Германии, могли сделать результат и раньше?

- Да, у нас были стопроцентные шансы, которые не смогли реализовать. (Юлия ЯКОВЛЕВА)



Сборная Мексики выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с Кореей (23 июня, Ростов) и Швецией (27 июня, Екатеринбург).

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