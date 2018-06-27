Рафа Маркес впервые за пять чемпионатов мира не сыграл в матче сборной Мексики

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес остался в запасе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:3). Это первый случай, когда Маркес пропустил матч сборной на чемпионате мира. Для 39-летнего защитника это пятый турнир в карьере. На четырех предыдущих мексиканцы регулярно вылетали на стадии 1/8 финала, и Маркес принимал участие во всех четырех играх команды.

В первых двух играх ЧМ-2018 Маркес оставался в запасе, но выходил на замену. Таким образом, он провел 18 матчей сборной Мексики в финальных стадиях чемпионатов мира подряд.

Мексика седьмой раз подряд пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Ее соперником станет сборная Бразилии.

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