Раджа Наингголан: "Я решил продолжать играть за сборную Бельгии, теперь меня должны взять на ЧМ-2018"

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан отметил, что главный тренер национальной команды Роберто Мартинес должен взять его на чемпионат мира-2018. Он также добавил, что не создает проблемы в сборной.

Ранее в СМИ появилось интервью хавбека, в котором он якобы заявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как не попал в заявку команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата мира-2018.

– Мой плохой имидж был придуман. Несмотря на мой образ жизни, я всегда отдаюсь на поле на 120 процентов, – приводит Het Laatste Nieuws слова Наингголана. – Не это ли самое главное? Это неправда, что я создаю проблемы. Если я не подхожу под игровую систему Мартинеса, он просто должен сказать мне.

Я боюсь пропустить второй подряд чемпионат мира. После ЧМ-2014 в Бразилии мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Мне будет очень трудно жить дальше, если я не попаду в Россию на ЧМ-2018.

Сначала я подумал, что с меня хватит, но после разговора со спортивным директором "Ромы" Мончи я решил продолжать играть за сборную. Теперь меня просто должны взять в сборную.