Раджа Наингголан: "Мартинес искал повода, чтобы не вызывать меня на чемпионат мира"

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан рассказал, что главный тренер национальной команды Роберто Мартинес искал причины не вызывать его в сборную, когда приезжал на игры римского клуба.

Наингголан не попал в расширенную заявку Бельгии на чемпионат мира, после чего он решил объявить, что больше не будет выступать за сборную.

- Это больно, но я смотрю на вещи позитивно. Невызов в сборную - значит три недели выходных, - цитирует HLN Наингголана. – Когда Мартинес приезжал в Рим смотреть на мою игру, я чувствовал: он ищет повод, чтобы не вызывать меня в сборную. Он сказал, что я фантастический футболист, но он не может дать мне в Бельгии ту же роль, что я играю в "Роме". По его словам, на тот момент еще ничего не было решено, но мне все было ясно. Он сказал, что я не в команде по тактическим причинам, но я долгие годы играю в Италии – самой сильной с точки зрения тактики лиге! Я не вернусь в сборную, для меня все кончено, и мое решение было верным.

Наингголан вступал за Бельгию с 2009 года, в ее составе он провел 30 матчей и отличился 6 раз.

Все о чемпионате мира по футболу-2018 читатайте здесь.