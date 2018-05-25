10:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Раджа Наингголан: "Думаю, заслуживаю немного больше уважения"


Полузащитник "Ромы"  Раджа Наингголан считает, что тренерский штаб сборной Бельгии поступил с ним несправедливо. Хавбек не был включен в заявку команды на ЧМ-2018, после чего объявил о завершении карьеры в сборной.

– Я хотел быть на чемпионате мира, – цитирует VTM Наингголана. – Но тренер сделал свой выбор, пусть мне и не очень понятны его мотивы, чтобы о них рассуждать. Это тяжелый удар для меня. К тому же я уже пропускал подобный турнир. В "Роме" я провел четыре очень хороших сезона. Думаю, заслуживаю немного больше уважения.

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