Раджа Наингголан: "Думаю, заслуживаю немного больше уважения"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан считает, что тренерский штаб сборной Бельгии поступил с ним несправедливо. Хавбек не был включен в заявку команды на ЧМ-2018, после чего объявил о завершении карьеры в сборной.

– Я хотел быть на чемпионате мира, – цитирует VTM Наингголана. – Но тренер сделал свой выбор, пусть мне и не очень понятны его мотивы, чтобы о них рассуждать. Это тяжелый удар для меня. К тому же я уже пропускал подобный турнир. В "Роме" я провел четыре очень хороших сезона. Думаю, заслуживаю немного больше уважения.