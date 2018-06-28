Радулов и Малкин смотрели матч Сербия - Бразилия вместе с Дмитрием Медведевым

Нападающий "Далласа" Александр Радулов выложил в Инстаграм фото с матча чемпионата мира-2018 Сербия - Бразилия (0:2). На стадион он приехал с форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным.
Во время матча хоккеисты встретили премьер-министра России Дмитрия Медведева.
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