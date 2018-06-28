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Радулов и Малкин смотрели матч Сербия - Бразилия вместе с Дмитрием Медведевым


Нападающий "Далласа" Александр Радулов выложил в Инстаграм фото с матча чемпионата мира-2018 Сербия - Бразилия (0:2). На стадион он приехал с форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным.

Во время матча хоккеисты встретили премьер-министра России Дмитрия Медведева.

 

Ну вот и сходили на футбол ⚽️ 💣🔝😉#fifaworldcup2018#AR47

Публикация от Alex Radulov (@radulov22) 27 Июн 2018 в 1:14 PDT

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