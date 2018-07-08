Радость хорватов в Загребе после победы над сборной России. Видео

Сборная Хорватии обыграла сборную России в четвертьфинале чемпионата мира-2018 - 2:2 (4:3 по пен.). Хорватские болельщики в Загребе, которые собрались для просмотра матча, не скрывали эмоций после победного удара сборной.
Хорватия во второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В следующей стадии команде будут противостоять англичане.
A man kicks a ball into a net in Sochi and half a second later, 1,882 miles away in Zagreb, this.– Nick Harris (@sportingintel) 7 июля 2018 г.
(Via @COPA90US)pic.twitter.com/Oxli2uVw9Q
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