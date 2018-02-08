Радослав Ковач: "На чемпионате мира буду болеть за сборную России"

Ассистент главного тренера "Спарты" Радослав Ковач в интервью "СЭ" признался, что на чемпионате мира будет болеть за сборную России. Кроме того, он отметил, что не сможет лично приехать на турнир.
– Конечно, на чемпионате мира буду болеть за Россию. Чехии же нет, – сказал Ковач. – Хотел выбраться с друзьями на чемпионат мира, но у нас будет только три недельки выходных. Тяжело.
В Москве не был уже семь лет. Тяжело. Нет времени. Стадион новый не видел, ничего не видел. Но, надеюсь, возможность еще появится. Всем здоровья и удачи! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Радослав Ковач: "В "Спартаке" остались только Сашка Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось!"
баламошка
После этих слов Радо могут депортировать из Чехии. Возможно, придётся отвечать за свои слова перед сенатом США.
05:46