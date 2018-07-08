Радимов - сборной России: "Мужики! Это была славная охота!"

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) отметил, что гордится командой. По его словам, россияне покидают турнир с высоко поднятой головой.

"Горжусь нашим футболом и вами, ребята! Спасибо за все, сборная России! Мужики! Это была славная охота! И вы уходите с этого ЧМ с высоко поднятой головой!" - написал Радимов в Инстаграме.

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