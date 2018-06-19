Радамель Фалькао: "В поражении от Японии нет ничего страшного"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао после матча чемпионата мира-2018 против Японии (1:2) отметил, что в поражении нет ничего страшного. По его словам, следующая игра с Польшей будет одной из самых важных.

- Ничего страшного, это жизнь, у нас есть еще два матча, в которых мы можем добиться победы и выйти из группы, - приводит "Р-Спорт" слова Фалькао. - Мы пытались контролировать мяч и много атаковать. Не получилось, но следующий матч с Польшей будет одним из самых важных для нас, в котором мы должны быть сильными и проявить характер.

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