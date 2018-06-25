Радамель Фалькао: "С детства мечтал забить гол на чемпионате мира"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао остался доволен победой над Польшей (3:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018. Один из мячей Фалькао записал на свой счет.

– Я мечтал забить такой гол, и это случилось, – цитирует AFP Фалькао. – Доволен победой, игрой команды, всеми футболистами. И, конечно, очень рад, что мне удалось забить. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал.

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