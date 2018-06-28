Радамель Фалькао: "Было очень нелегко пробиться в плей-офф"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заявил, что выход в 1/8 чемпионата мира дался команде очень тяжело. В решающем матче группового этапа колумбийцы переиграли Сенегал с минимальным счетом.

- Нам было очень нелегко пробиться в плей-офф. Сенегальцы очень сильны физически, у них много сильных сторон, они очень хорошо работали на поле и заставляли работать нас, - цитируте "Р-Спорт" Фалькао. - Соперник чуть выровнял игру за счет физической готовности, но нам во втором тайме все же удалось решить все в свою пользу.

Колумбийцы, которые проиграли первый матч в группе, смогли выиграть два следующих и вышли в плей-офф с первого места.

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