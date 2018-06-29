Работа фан-зоны на Воробьевых горах будет временно приостановлена из-за погоды

Работа московской фан-зоны, расположенной на Воробьевых горах, будет временно приостановлена из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий. Это будет сделано для обеспечения безопасности болельщиков.

- Согласно решению комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, 30 июня будет временно приостановлена работа площадки Фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах, - цитирует ТАСС заявление руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева. - Данное решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых 30 июня в дневное и вечернее время.

30 июня состоятся два матча 1/8 финала чемпионата мира: Франция - Аргентина (Казань) и Уругвай - Португалия (Сочи).

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)