Рабинер вручил Черчесову фигуру "Фарт". Фото

В начале пресс-конференции накануне матча Испания - Россия обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР вручил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову фарфоровую фигуру "Фарт", изготовленную известным художником-фарфористом Виктором Роповым, чья мастерская уже много лет находится при университете МИСиС.
Ранее произведения Ропова уже получали Гус Хиддинк, Диего Марадона, Владислав Третьяк и другие известные спортсмены и тренеры.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/