Рабинер вручил Черчесову фигуру "Фарт". Фото

Сегодня. Москва. Станислав ЧЕРЧЕСОВ (в центре) с фигуркой "Фарт". Фото Константин РЫБИН, РФС

В начале пресс-конференции накануне матча Испания - Россия обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР вручил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову фарфоровую фигуру "Фарт", изготовленную известным художником-фарфористом Виктором Роповым, чья мастерская уже много лет находится при университете МИСиС.

Ранее произведения Ропова уже получали Гус Хиддинк, Диего Марадона, Владислав Третьяк и другие известные спортсмены и тренеры.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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