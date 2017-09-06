Пятов - о голе Исландии: "Бороться можно, но не в голову же ногой бить"

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов считает, что судьи из Шотландии Дуглас Росс предвзято судят его команду. Во вторник украинцы на выезде проиграли Исландии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. По мнению голкипера, судья не должен был засчитывать первый мяч соперников из-за того, что нападающий нарушил на нем правила.

- Считаю, что я своевременно вышел на передачу, - цитирует "Команда №1" Пятова. - Крикнул: "Я", завладел мячом, зафиксировал его в руках. Прикрыл корпусом! В этот самый момент мне и заехал ногой в голову нападающий, и я рефлекторно выпустил мяч. Пытаясь перепрыгнуть, исландец еще раз меня зацепил. В общем, чистый фол. Соперник не сыграл в мяч.

- Может, у шотландского арбитра такая манера судейства - давать бороться?

- Бороться - да, но не в голову же ногой бить! Я, кстати, вспомнил после матча другого шотландского рефери - того, что судил два года назад наш домашний поединок со Словакией. У него тоже такая манера? Я тогда чисто сыграл в мяч, а вратарь сам в меня врезался, и тот гол так и не засчитали. Не любят меня, наверное, шотландские судьи (улыбается).

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