Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию стала послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС. Ранее послами столицы стали известный комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева, а также двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.

Отметим, что многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).