Пятерых футболистов сборной Эквадора выгнали из команды за побег из отеля перед матчем против Аргентины

Эквадорская федерация футбола дисквалифицировала пятерых игроков сборной за недисциплинированное поведение в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (1:3), сообщает официальный сайт организации. Совет директоров федерации принял подобное решение после встречи с главным тренером эквадорцев Хорхе Селико.

Футболисты отстранены от любой деятельности, связанной со сборной, на неопределенный срок. Их имена не называются.

Напомним, сборная Эквадора не отобралась на чемпионат мира-2018.

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