Пять матчей на новых стадионах после ЧМ-2018 посетили 132 тысячи зрителей

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что на матчи на новых стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года, пришли 132 тысячи зрителей. По ее словам, после турнира из регионов стали поступать запросы на открытие большего количества спортивных секций.

– После чемпионата мира у нас прошло уже пять игр, и на этих стадионах в общей сложности были 132 тысячи зрителей. Изменилась сама аудитория. Сегодня на футбольных матчах и в фан-зонах не только болельщики, которых мы привыкли видеть, но люди, которые приходят с семьями. Живой интерес к футболу, – цитирует Голодец gazeta.ru.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.