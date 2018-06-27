Пьяный русский до крови избил шведского болельщика в Екатеринбурге

После матча чемпионата мира между сборными Мексики и Швеции (0:3) около "Екатеринбург Арены" прохожие пытались оказать помощью окровавленному шведскому болельщику.
- Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные. Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции, - цитирует Е1.ru очевидца.
По словам другой свидетельницы Елены, "шведа ударил русский". "Он был пьян, совсем не в адеквате", - сказала женщина.
Чтобы добраться до скорой, пострадавшему пришлось перелезать через ограждения.
В полиции обстоятельства инцидента пообещали рассказать только по итогам разбирательства. Сам матч Мексики и Швеции прошел без происшествий.
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