Пьяный американец упал с лестницы в центре Москвы и разбил голову

Американский фанат разбил голову, упав с лестницы в нетрезвом состоянии в центре Москвы, информирует Интерфакс. Мужчина прибыл в Россию на чемпионат мира.

- Ночью с понедельника на вторник поступила информация о мужчине в крови в подъезде дома 9/15 по 1-му Неопалимовскому переулку, от гражданина исходил сильный запах алкоголя, - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия предположительно установлено, что пострадавший упал с лестницы, в результате чего им были получены телесные повреждения головы, угрозы жизни нет

Напомним, что сборная США не пробилась в финальную часть чемпионата мира.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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