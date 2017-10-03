Путин ждет от игроков сборной России достойную игру на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что игроки национальной команды покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира-2018. Во вторник в Москве проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ.

- Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата, покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей, - цитирует "Р-Спорт" Путина.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.