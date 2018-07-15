Путин заявил, что ЧМ-2018 разрушил мифы и предубеждения о России

Президент России Владимир Путин заявил, что искренне рад удачному проведению чемпионата мира-2018. Турнир завершится в воскресенье, 15 июля, финальным матчем между Хорватией и Францией. Глава государства планирует посетить эту встречу.

- Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату и мы искренне рады, что он удался, объединил миллион людей вокруг, - заявил Путин открывая гала-концерт в Большом театре, посявщенный закрытию ЧМ-2018. - Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культуры, традиции нашей большой страны.



Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами. Рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи и друзей.



Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем. Настолько многогранна, самобытна и велика Россия.



Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решения о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, которое, надеюсь, мы оправдали ваше доверие, за поддержку, которая была нам оказана в ходе подготовки - и главное, за вашу веру в Россию как в страну, где держат слово, уважают партнеров.

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