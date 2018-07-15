Путин заявил, что чемпионат мира в России удался

Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира-2018 удался и объединил миллионы людей. Глава государства выразил благодарность гостям турнира за миллионы добрых слов, а также отметил, что рухнули все мифы и предубеждения о России.

- Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг, - заявил Путин на гала-концерте в Большом театре, посявщенном закрытию ЧМ-2018. - Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культуры, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами. Рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи и друзей.

Чемпионат мира-2018 завершится в воскресенье, 15 июля. В финале, который состоится в "Лужниках", сыграют сборные Хорватии и Франции.