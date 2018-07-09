Путин встретится со сборной России в ближайшее время

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со сборной России по футболу в ближайшее время.

На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

- Он найдет возможность так или иначе встретиться с нашей сборной в самой ближайшей перспективе, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Кроме того, Путин пригласил главного тренера сборной Станислава Черчесова принять участие в заседании, посвященном наследию чемпионата мира. Оно запланировано на 20 июля в Калининграде, это будет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия – 2018".

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