Путин встретится с Бахом на финале ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин встретится с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом на финале чемпионата мира-2018 в Москве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча планируется", - сказал он.

Ранее МОК подтвердил, чтоБах посетит финальную встречу, которая пройдет в воскресенье, 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Сборная Франции сыграет с победителем второго полуфинального матча между командами Англии и Хорватии.

Четыре года назад Бах также присутствовал на решающем матче турнира, который проходил в Бразилии.

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