Путин уверен в успешном сотрудничестве с ФИФА в сфере ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава государства поблагодарил руководителя мирового футбола за содействие в успешном проведении Кубка конфедераций-2017 на территории России.

"Глава российского государства также направил поздравление президенту Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, в котором поблагодарил его за содействие в успешном проведении в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки и проведения в следующем году крупнейшего праздника спорта – чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении на сайте Президента РФ.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.