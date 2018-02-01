Путин с борта вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена"

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Ростовскую область с борта вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена", информирует ТАСС. На нем пройдут матчи чемпионата мира-2018.

Глава государства выслушал доклад губернатора области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры. Голубев отметил, что объекты практически полностью завершены.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На "Ростов арене" пройдут четыре матча групповой стадии турнира: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля).