22:56 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин рассказал о переживаниях президента Хорватии во время финала ЧМ-2018


Президент России Владимир Путин признался, что не болел ни за Францию, ни за Хорватию в финале чемпионата мира (4:2).

Я просто любовался этим спектаклем футбольным, - цитирует ТАСС главу государства. - Обе команды были замечательными, играли в открытый футбол, в атакующий, и уверен, понравилось всем.

Он также рассказал о переживаниях президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович во время этого матча.

- Она очень переживала, по-моему, даже чуть всплакнула в связи с произошедшими событиями, - сказал Путин.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. 

Франция - Хорватия

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5375648

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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