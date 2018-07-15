Путин рассказал о переживаниях президента Хорватии во время финала ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин признался, что не болел ни за Францию, ни за Хорватию в финале чемпионата мира (4:2).

- Я просто любовался этим спектаклем футбольным, - цитирует ТАСС главу государства. - Обе команды были замечательными, играли в открытый футбол, в атакующий, и уверен, понравилось всем.

Он также рассказал о переживаниях президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович во время этого матча.

- Она очень переживала, по-моему, даже чуть всплакнула в связи с произошедшими событиями, - сказал Путин.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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