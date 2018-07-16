Путин рассказал о миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 рассказал, что в ходе чемпионата мира по футболу российские спецслужбы пресекли почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру страны.

- В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу, - приводит сайт "Кремля" слова Владимира Путина.

Глава государства поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб, сообщив, что безопасность на ЧМ обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

Он добавил, что гости ЧМ чувствовали себя в России безопасности, при этом россияне и иностранные болельщики не сталкивались с излишними ограничениями.