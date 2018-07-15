Путин проведет встречу с футболистами сборной России

Президент России Владимир Путин заявил, что игроки национальной команды продемонстрировали характер на чемпионате мира-2018.

- Что мне особенно понравилось? То, что ребята показали характер и качество игры, - цитирует ТАСС Путина. - Они боролись до конца. Мне кажется, что это самое главное.

Президент подтвердил, что намерен встретиться с командой.

- Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы. Мы встретимся, уже запланировали такие встречи. Сначала встретимся с тренером, с капитаном, они поучаствуют в Совете по спорту в Калининграде, а потом встретимся, безусловно, и с командой, - сказал Путин.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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