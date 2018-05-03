Путин – против штурмовщины и показухи на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года сказал, что страна готова к турниру. При этом призвал местные власти избегать "штурмовщины и показухи"

– Не надо устраивать штурмовщину и показуху, – сказал Путин. – Благоустройство – процесс постоянный, проводится в интересах местных жителей. Надо позаботиться о каждом болельщике. Волонтеры должны оказать содействие по самому широкому спектру вопросов.

Важнейшая тема – медицинское сопровождение. Сделаем так, чтобы исключить любые бюрократические проволочки. Россия впервые за всю историю ЧМ гарантировала болельщикам право бесплатного проезда. Готовы свыше 700 поездов. Удобным и безопасным будет воздушное сообщение. Создана инфраструктура, включая аэропорты, дороги, развязки. Они гармонично интегрированы в транспортный каркас страны. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​

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