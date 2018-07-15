Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранных болельщиков

Президент РФ Владимир Путин после финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2) заявил, что иностранные обладатели паспортов болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца года. Он выразил надежду, что многие болельщики воспользуются этой возможностью.

– Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года, – приводит ТАСС слова главы государства. – Многократный, я повторяю, безвизовый режим. Надеюсь, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию еще не один раз с друзьями и членами семьи.