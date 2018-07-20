Путин призвал учредить медаль ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить памятную медаль чемпионата мира по футболу 2018 года и поощрить тех, кто внес вклад в организацию и проведение турнира.

- Считаю целесообразным учредить памятную медаль чемпионата мира в России и обязательно поощрить тех, кто внес значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта, - сказал Путин.

В пятницу в Калининграде проходит совместное заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Заседание посвящено итогам проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мировое первенство проходило с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. (Илья АНДРЕЕВ)