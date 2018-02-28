Путин призвал МВД обеспечить максимальную безопасность спортсменов и гостей ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД обеспечить максимальную безопасность спортсменов и гостей чемпионата мира. По его словам, от этого зависит имидж страны.

- Менее полугода осталось и до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в одиннадцати городах России, - цитирует ТАСС Путина. - Мы должны провести его на самом высоком уровне и прежде всего обеспечить максимальную безопасность и спортсменов, и болельщиков.

Президент отметил, что в решении этой задачи ключевая роль принадлежит сотрудникам МВД. Путин выразил уверенность, что уже накопленный огромный позитивный опыт и на чемпионате, и в любой ситуации сотрудники МВД будут реагировать корректно, в строгом соответствии с законом.

- От вашей четкой, грамотной работы напрямую зависит то, как пройдет это мероприятие и имидж нашей страны, - заключил президент.