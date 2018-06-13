Путин пришел на концерт на Красной площади, посвященный открытию ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин пришел на Красную площадь, где проходит концерт по случаю открывающегося в четверг чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Для москвичей и приехавших в столицу на мировое первенство болельщиков в среду вечером выступают симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также специальные гости - испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес.

Инициатор и художественный руководитель концерта, а также его ведущий и участник - пианист Денис Мацуев. Его соведущей выступает российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова. В постановке концерта задействован художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман.

В программе прозвучит русская музыка, а также известные произведения из западноевропейского классического репертуара, среди которых - арии из опер Доницетти, Бизе, Верди, Пуччини.

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