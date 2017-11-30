Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба Кремля. На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд – участниц чемпионата мира.

По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей).

Перед жеребьевкой Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени. Ведущими церемонии будут Гари Линекер и Мария Командная.