Путин примет участие в награждении чемпиона мира-2018

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии награждения чемпиона мира-2018. Также он посмотрит сам финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии.
- 15-го июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники", а также примет участие в церемонии награждения, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180714/1139322315.html