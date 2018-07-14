Путин примет участие в награждении чемпиона мира-2018

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии награждения чемпиона мира-2018. Также он посмотрит сам финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии.

- 15-го июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники", а также примет участие в церемонии награждения, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь