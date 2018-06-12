Путин примет участие в конгрессе ФИФА 13 июня

13 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА, сообщает официальный сайт главы государства. Конгресс пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу-2018.

Вечером этого же дня на Красной площади президент посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу 2018. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие звезды классической музыки.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России