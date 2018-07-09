Путин пригласил сборную России в Калининград

Президент России Владимир Путин пригласил сборную страны по футболу в Калининград на совещание по использованию наследия ЧМ-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Он (Путин - прим. ред.) пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата, - цитируют пресс-секретаря президента "Известия". Он отметил, что пока неизвестно, намерен ли президент наградить российских футболистов по итогам их выступления на чемпионате.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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