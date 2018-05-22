Путин пригласил Назарбаева на церемонию открытия ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пригласил его на церемонию открытия чемпионата мира-2018, которая состоится в Москве 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества. Российский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).