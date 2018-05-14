Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ-2018

Президент РФ и Владимир Путин пригласил лидеров всех стран ЕАЭС в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает "Р-Спорт". В понедельник на заседании высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Нурсулан Назарбаев напомнил, что в России скоро пройдет чемпионат мира по футболу, и пожелал успешного проведения этого мероприятия.

- Мы желаем российской стороне отличного проведения, российским футболистам - побед. Уверены, что страна создаст неповторимую атмосферу праздника и проведет столь важное мероприятие на самом высоком уровне, на которое, мы надеемся, мы будем приглашены, - сказал Назарбаев.

- Вы все приглашены. Я уже об этом говорил. Спасибо вам большое за добрые пожелания, - ответил Путин.

Как попасть на чемпионат мира по футболу