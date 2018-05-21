Путин предложил оставить Дворковича главой оргкомитета "Россия-2018"

Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета "Россия-2018", который занимает подготовкой чемпионата мира. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Рекомендация Путина адресована правительству РФ и набсовету АНО "Организационный комитет "Россия-2018".

- Предложить правительству Российской Федерации сохранить за Дворковичем Аркадием Владимировичем полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018", – говорится в документе.