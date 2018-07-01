Путин позвонил королю Испании после победы сборной России

Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными двух стран. Встреча завершилась победой россиян в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).

- Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной, - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Сообщается, что король Испании поздравил президента РФ с победой и выходом российской сборной в 1/4 финала чемпионата мира.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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