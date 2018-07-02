Путин позвонил королю Испании после матча ЧМ-2018

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил, что глава государства позвонил королю Испании Филиппу VI после матча чемпионата мира-2018 между командами. Игра завершилась победой россиян в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).

- Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной, - приводит РИА Новости слова Пескова.

Король Испании поздравил президента России с победой и выходом в четвертьфинал. Россияне в следующем раунде встретятся со сборной Хорватии. Игра состоится 7 июля в Сочи.

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