Путин позвонил Черчесову и поздравил с победой над Саудовской Аравией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил, что Президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира.

- Кто вам звонил (Черчесов отошел во время пресс-конференции. - Прим. "СЭ")?



- Звонил мне глава страны. Поздравил и попросил передать всем футболистам спасибо за ту игру, что показали. И так держать дальше. (Игорь РАБИНЕР)

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