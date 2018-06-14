20:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин позвонил Черчесову и поздравил с победой над Саудовской Аравией


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил, что Президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира.

- Кто вам звонил (Черчесов отошел во время пресс-конференции. - Прим. "СЭ")?

- Звонил мне глава страны. Поздравил и попросил передать всем футболистам спасибо за ту игру, что показали. И так держать дальше. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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